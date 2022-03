Lost Ark : le MMORPG free-to-play atteint les 20 millions de joueurs

Disponible en Corée du Sud depuis quelques années déjà, Lost Ark a débarqué en Occident le mois dernier, et depuis, il affole les compteurs. Le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de Smilegate RPG et Amazon Games a explosé les compteurs sur Steam grâce à son modèle économique free-to-play, et les studios livrent aujourd'hui un nouveau gros chiffre.

Lost Ark compte désormais plus de 20 millions de joueurs dans le monde, dont la moitié viennent d'Amérique du Nord et du Sud, d'Australie et d'Europe. Sa sortie en Occident avait permis d'attirer plus de 4,7 millions de joueurs durant les trois jours suivant son lancement par chez nous, avec un record de 1,32 million de personnes en simultané sur Steam. Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, commente :

L'engouement suscité par Lost Ark à travers le monde prend rapidement de l'ampleur, comme en témoigne le nombre croissant de joueurs internationaux. Avec Smilegate, nous nous engageons à soutenir la communauté grandissante avec une solide feuille de route de mises à jour pour les années à venir.

Car oui, si le lancement est une réussite, il faut maintenant proposer du contenu régulier pour que les joueurs n'aillent pas voir ailleurs. Cela a déjà commencé avec de nouvelles quêtes et un Raid rajoutés ce mois-ci, et les mises à jour vont arriver petit à petit au fil des mois et années. Lost Ark est pour rappel free-to-play, mais vous pouvez retrouver des packs Fondateur sur Amazon.