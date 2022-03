Lost Ark : Amazon dévoile les nouveautés du mois de mars

Lost Ark est un vrai succès, il s'agit pour rappel d'un MMORPG développé par Smilegate RPG qui cartonne depuis des années en Corée du Sud et qui vient de débarquer en Occident grâce à Amazon Games, distributeur du jeu par chez nous. Les fans le savent, tout le contenu n'est pas encore disponible dans cette version occidentale, mais il arrivera petit à petit.

Amazon Games partagera prochainement la feuille de route complète détaillant les futures mises à jour de Lost Ark pour les mois à venir, mais en attendant, nous avons droit à quelques informations sur les nouveautés qui seront rajoutées dans le courant du mois de mars, avec des quêtes scénarisées et un nouveau Raid :

ÉPISODE DE L’HISTOIRE : KADAN (INCLUT ISTERI ET L’ÎLE DU BAMBOU ILLUSOIRE) :

Les joueurs pourront découvrir un nouveau scénario contenant des quêtes, de nouvelles îles et des moments cinématiques. Ces quêtes incluront un ensemble de nouveaux personnages et de personnages récurrents. Vous en apprendrez plus sur les Sidéraux et partirez à la recherche du légendaire Kadan, le premier tueur de gardiens, tout en continuant à chercher l’Arche finale. Vous devrez avoir terminé Feiton ainsi que les quêtes « Yorn : Que la lumière soit », « Îlot aux Murmures : Le début de notre histoire » et « Île du Bambou illusoire : La fin des épreuves » avant de pouvoir commencer les nouvelles séries de quêtes de fin de jeu. Isteri et l’île du Bambou illusoire sont recommandés pour les personnes ayant un niveau d'objet de 1100.

RAID ABYSSAL : ARGOS :

Les raids abyssaux sont une activité de fin de jeu inédite. Tout comme dans les raids de gardien, les joueurs doivent collaborer avec d’autres personnes pour vaincre un gardien avant la fin du temps imparti, tout en ayant un nombre de ranimations limité pour le groupe. Les raids abyssaux verront huit personnes combattre un gardien, mais ces gardiens-là dont plus gros, plus méchants et bien plus coriaces que le gardien lambda. Vous devrez passer par trois phases distinctes en collaborant avec vos alliés pour vaincre votre ennemi colossal. Le gardien gagnera en puissance et disposera de mécaniques et de comportements offensifs différents avec chaque phase. Chaque phase propose des récompenses propres pouvant être obtenues une fois par semaine et différents prérequis de niveau pour les personnes souhaitant y participer.

Argos sera disponible depuis la statue de raid abyssal dans les plus grandes villes.