Lost Ark : une période de sortie pour le MMOARPG distribué par Amazon en Europe

L'été dernier, nous apprenions qu'Amazon Games signait un accord de distribution avec Smilegate RPG, eh bien, le contrat vient d'être dévoilé lors du Summer Game Fest, et comme il fallait s'en doute, c'est bien Lost Ark qui est concerné. Le MMOARPG va donc débarquer en Europe et en Amérique du Nord dès cet automne.

Lost Ark est pour rappel un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur pour l'instant réservé au Japon, à la Corée et à la Russie, mais qui compte déjà des millions de joueurs. Il s'agit d'un AAA free-to-play développé par Smilegate RPG, nous plongeant dans le monde d'Arkesia afin de trouver la légendaire Arche Perdue et sauver le royaume. Le joueur peut incarner 14 classes de héros différentes avec des combats axés autour du Tripod Skill System. Christophe Hartmann, vice-président d’Amazon Games, commente cet accord de distribution pour l'Europe et l'Amérique du Nord :

Avec Lost Ark, Smilegate RPG a créé une expérience en ligne intense où les joueurs se retrouveront pour les années à venir ; c’est un privilège de pouvoir proposer cet action-RPG à de nouvelles audiences, en Europe et en Amérique du Nord, pour la première fois. Amazon Games a l’ambition d’offrir des jeux de grande qualité à ses joueurs, avec ses projets internes, mais aussi avec les studios externes les plus talentueux, comme Smilegate RPG. Lost Ark est le premier d’une longue série de jeux très excitants qu’Amazon Games publiera.

Le but est évidemment d'enrichir la base de joueurs de Lost Ark, et le titre bénéficiera pour l'occasion de son arrivée par chez nous de textes et dialogues traduits en français, anglais, allemand et espagnol, de quoi ravir Chi Won Gil, PDG de Smilegate RPG :

Nous avons travaillé main dans la main avec Amazon Games sur Lost Ark afin de pouvoir étendre notre communauté de joueurs à l’Ouest. Amazon Games est parfaitement positionné pour introduire Lost Ark dans un nouveau bassin de joueurs et créer des relations avec eux grâce à leurs relais comme Twitch et Prime Gaming.

Lost Ark sortira dans le courant de l'automne 2021 sur PC en Europe et En Amérique du Nord, vous pouvez vous inscrire pour participer à la bêta qui aura lieu cet été et admirer une nouvelle bande-annonce ci-dessus.