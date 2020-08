Amazon Games signe un contrat pour distribuer un jeu de Smilegate RPG, Lost Ark bientôt en Europe ?

Entre Crucible, New World, un jeu multijoueur Le Seigneur des Anneaux et d'autres projets secrets, Amazon Games ne chôme pas du côté de son développement en interne. Mais pour commencer à se créer un vrai catalogue d'expériences, l'équipe va aussi passer par des contrats d'édition et de distribution externes. Il en confirme un nouveau cette semaine, signé avec Smilegate RPG.

Il s'agit d'une branche encore récente de Smilegate, un géant de l'édition coréen connu pour ses jeux de tir massivement multijoueurs, dont Crossfire, un classique en Asie. Et comme déclaré par le président de Smilegate RPG, l'accord en question portera sur la distribution en Occident de l'une de ses grosses productions.

« Amazon Games s'est engagé à offrir à ses clients les expériences de jeu les plus engageantes, à la fois par le biais de nos propres équipes de développement internes et des meilleurs studios de développement externes du monde entier », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. « Smilegate a une solide expérience en matière de création de grands jeux que les joueurs adorent, conçus pour offrir des années de plaisir - exactement le type de jeux en ligne vivants et en croissance de premier ordre que nous souhaitons proposer à nos clients. »

« Smilegate RPG et Amazon Games combineront leur expertise respective pour proposer l'un de nos jeux AAA aux joueurs occidentaux », a déclaré Chi Won Gil, PDG de Smilegate RPG. « Amazon Games occupe une position unique en tant qu'éditeur pouvant atteindre un public entièrement nouveau grâce à son engagement profond envers les clients et ses ressources et canaux de publication de jeux importants, notamment Twitch, Prime Gaming, AWS, etc. ».