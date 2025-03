King of Meat : le jeu de combat d'Amazon Games précise sa période de sortie

L'année dernière, à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, nous découvrions King of Meat, un jeu de combat multijoueur développé par Glowmade et édité par Amazon Games. Un titre qui n'avait alors pas de date de sortie, mais à l'occasion du Nintendo Direct d'aujourd'hui, nous en savons un peu plus.

Amazon Games et Glowmade ont profité du Nintendo Direct pour annoncer que King of Meat sera disponible dans le courant de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et donc Switch. Oui, il faut se contenter de ça, c'est un peu décevant... Voici quand même une présentation du jeu :

Situé dans le monde mystique de Loregok, King of Meat plonge les joueurs dans le jeu télévisé de survie le plus déjanté que l'on puisse imaginer. En tant que candidat, les joueurs se battent en équipe jusqu'à quatre dans les donjons, en quête désespérée de gloire, d'or et de célébrité. Au fur et à mesure qu'ils progressent et gagnent en notoriété, ils débloquent de nouvelles ligues, de nouveaux environnements, de nouveaux pièges et de nouveaux défis. La gloire attend ceux qui créeront leurs propres donjons diaboliques dans le mode Création de King of Meat, qui permettra de construire des donjons délirants et amusants pour la communauté.

