King of Meat : un jeu de combat coopératif annoncé par Amazon Games et Glowmade

Amazon Games a de nombreux accords d'édition avec des développeurs, parmi lesquels Glowmade, qui vient de présenter ce soir son nouveau jeu à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2024. Il s'agit de King of Meat, un jeu de combat coopératif, voici la « bande-annonce de lancement » :

« De lancement », le titre est un peu galvaudé, car King of Meat n'a même pas de date de sortie pour le moment, mais les inscriptions pour participer aux prochains tests sont ouvertes sur le site officiel du jeu.

King of Meat est une émission de combat où des participants intrépides doivent venir à bout de donjons ingénieux. Avec ses combats en coopération, ses donjons générés par les joueurs et ses options de personnalisation absurdes, King of Meat laisse libre cours à votre créativité. Bâtissez vos donjons et invitez les autres joueurs à en venir à bout, ou montrez que vous êtes plus malin que vos adversaires en résolvant leurs casse-têtes. Faites équipe avec vos amis et les autres participants pour affronter des squelettes, des trolls et d'autres monstres absurdes, ou montrez simplement que vous êtes plus beau que tout le monde avec vos apparences personnalisées.

Mais n'oubliez pas d'assurer le spectacle ! King of Meat vous plonge dans une émission de survie se déroulant dans l'univers mystique et palpitant de Loregok. Acoquinez-vous avec les sponsors pour débloquer de nouvelles tenues, armes, attaques ou même des objets pour décorer vos donjons. N'oubliez pas que le plus important, c'est de s'amuser... et de survivre, si possible.

Qu'attendez-vous ? Devenez un concurrent dans l'émission la plus excitante du monde et commencez votre chemin vers la célébrité.