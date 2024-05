Maverick Games : Amazon va éditer le jeu des créateurs de Forza Horizon, déjà des infos !

Amazon Games a de grandes ambitions pour l'édition de jeux vidéo, il produit déjà le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics et s'occupe de la localisation de divers MMO asiatiques en Occident. Tout récemment, il a annoncé l'ouverture d'un nouveau studio en Europe, mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet qui est abordé.

Amazon Games annonce qu'il va éditer le premier jeu de Maverick Games. Le nom du studio n'est pas connu, pourtant, il a été fondé en 2022 par Mike Brown, directeur des jeux de course Forza Horizon lorsqu'il était chez Playground Games. Ce dernier s'occupe de concevoir un nouveau jeu Fable, mais Mike Brown a décidé de suivre un autre chemin, en compagnie de quelques collègues.

Cet accord entre Amazon Games et Maverick Games permet au passage d'en savoir un peu plus sur le premier titre développé par le studio : il s'agira d'un jeu de course narratif en monde ouvert, déjà attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Mike Brown et son équipe veulent ainsi faire ce qu'ils maîtrisent déjà, un jeu de course, tout en rajoutant un aspect narratif qui « ajoutera de l'intérêt à ce que les fans de jeux de courses apprécient déjà ». Le fondateur de Maverick Games déclare ainsi :

De nombreux jeux de course ont un gameplay et un contenu extraordinaires. Mais pour franchir ce cap, pour proposer un jeu que les gens aiment vraiment, nous avons besoin de cette connexion humaine qui donne envie d’encourager les personnages du jeu et de s’attacher à eux. C'est là, je pense, que notre jeu pourra vraiment se différencier des autres titres du genre. Rien n'empêche ce genre d'avoir des personnages et des histoires extraordinaires, mais ils n'ont pas encore été explorés.

Bien évidemment, le défi sera intéressant à découvrir, mais Maverick Games s'entoure déjà très bien, il compte 62 personnes dans le studio et a même recruté Jamie Brittain pour scénariser ce jeu de course. Si son nom ne vous dit rien, il est le cocréateur de la série Skins, récompensée par deux BAFTA. Un nom qui rassure, Mike Brown rajoute :

Je crois vraiment au pouvoir des personnages attachants. Et je pense que c’est grâce à ses personnages que Skins est devenue une série culte. C'est grâce à leurs forces, leurs défauts et leurs différences que la série trouve un écho aussi fort auprès des téléspectateurs. Et c'est là le super pouvoir de Jamie : créer des personnages imparfaits et un peu étranges - comme nous tous - et grâce à ça, nous ressentons de l'empathie pour eux, nous nous attachons à eux.

