Lost Ark : de gros chiffres officiels et des records pour le lancement du MMORPG

Vendredi dernier, Amazon Games a lancé en Occident Lost Ark, un MMORPG développé par Smilegate. Le titre était très attendu, de nombreux joueurs y avaient accès en avance avec un pack Fondateur, et à cause de son modèle free-to-play, le lancement a été compliqué, mais les chiffres sont au rendez-vous.

Aujourd'hui, les studios partagent quelques informations sur le lancement de Lost Ark, qui s'est déjà imposé comme le MMORPG le plus joué en simultané sur Steam. Et sur les plateformes de streaming, le titre était également très suivi :

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, commente :

Nous sommes émus et heureux de la réponse enthousiaste des joueurs à Lost Ark. Avoir deux titres parmi les cinq jeux Steam les plus joués de tous les temps est un immense honneur, et nous sommes reconnaissants envers les communautés de Lost Ark et New World qui ont rendu cela possible. Nous travaillons en étroite collaboration avec Smilegate RPG pour ajouter plus de contenu, des mises à jour régulières et maintenir une communauté mondiale de joueurs très active dans Lost Ark pour les années à venir. Ce n'est que le début, et nous sommes impatients de voir où la communauté des joueurs va nous mener.