Lost Ark : déjà 500 000 joueurs en simultané avant même le lancement officiel

À chaque lancement de nouveau jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, c'est l'effervescence chez les joueurs PC. Amazon a lancé par exemple en septembre dernier New World, qui a réuni plus de 913 000 joueurs en simultané, alors même qu'il arbore un modèle économique premium.

Mais le géant de la vente en ligne va également distribuer Lost Ark, un autre MMORPG développé par Smilegate et déjà disponible au Japon, en Corée et en Russie, où il rencontre un franc succès. Le titre sera officiellement jouable en free-to-play à partir du 11 février prochain, mais les joueurs Fondateurs, qui ont acheté un pack avec des avantages in-game, peuvent y jouer depuis hier, et c'est déjà la folie. Comme l'indique SteamDB, Lost Ark a réuni 532 476 joueurs en simultané hier soir, autant dire que lorsque tout le monde pourra y jouer gratuitement vendredi, quelques records vont tomber.

Mais même si les gros chiffres sont intéressants, les suivre sur la durée l'est encore plus. New World n'a par exemple réuni que 47 000 joueurs hier, la hype est vite passée, la faute à pas mal de petits défauts de game design. Croisons les doigts pour que Lost Ark ne connaisse pas le même sort. Si vous voulez essayer tout de suite le titre, le pack Fondateur Bronze est vendu 14,99 € sur Amazon.