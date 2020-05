MAJ Valorant : nombre de joueurs quotidien, bugs corrigés, crashs de serveurs et autres chiffres sur la bêta

C'est le 2 juin 2020 que sera officiellement lancé Valorant, le FPS de Riot Games. Mais avant cela, les développeurs ont quelques travaux techniques à faire sur le free-to-play, et c'est pourquoi la bêta fermée a été arrêtée ce jeudi après avoir passionné la communauté pendant plusieurs semaines.

Le studio célèbre la fin de cette première ère par un point en quelques chiffres sur comment la communauté a aidé Riot Games à améliorer le jeu. 6 mises à jour majeures ont été déployées pour 1 254 bugs corrigés, dont 383 signalés et expliqués par les joueurs. Pas moins de 17 serveurs ont été sollicités à travers le monde à cette heure, et ils ont tout de même totalisé 2 409 crashs depuis le 7 avril : espérons que cela n'arrive pas aussi souvent avec la version commerciale.

La mini infographie indique enfin que, sur les quelques milliers de tricheurs bannis, 7 786 ont tenté de retourner sur Valorant sans changer de PC, avant de se rendre compte qu'ils étaient ban hardware. Quelques données intéressantes manquent à l'appel, comme le nombre de joueurs ayant participé à la bêta, mais Riot donnera peut-être ces chiffres plus tard. En attendant, vous pouvez vous échauffer pour le lancement de mardi et le premier tournoi officiel organisé sur Twitch.

Mise à jour : Riot Games vient de dévoiler d'autres chiffres encore plus intéressants. Nous apprenons ainsi qu'en moyenne 3 millions de joueurs se connectaient quotidiennement à la bêta de Valorant. Côté streaming, il a cumulé 470 millions d'heures vues sur Twitch et AfreecaTV, dont 34 millions rien que le premier jour avec un pic à 1,7 millions de spectateurs à ce moment-là.

« On est stupéfait par le niveau d’enthousiasme, de passion et de soutien de la part de la communauté Valorant ces derniers jours, en amont du lancement », explique Anna Donlon, Executive Producer de Valorant pour Riot Games. « Notre volonté en tant qu’équipe était que nos années d’efforts et de travail nous permettent de gagner la confiance et le respect de la communauté des jeux de tirs, et nous sommes vraiment impatients de lancer le jeu le 2 juin ! »