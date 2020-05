Twitch : un partenariat avec le Summer Game Fest pour des exclusivités next-gen, 2K, Valorant et bien d'autres

L'été sera chaud, l'été sera beau, mais l'été sera surtout compliqué à suivre si vous êtes fans de jeux vidéo. Les alternatives à l'E3 2020 sont nombreuses, parfois avec des programmes larges et épars, comme le Summer of Gaming d'IGN. À tel point qu'il est difficile de s'y retrouver entre les révélations exclusives et les simples retransmissions d'autres présentations.

Nouvelle bizarrerie qui vient ponctuer cet été pas comme les autres pour l'industrie : un partenariat entre Twitch et le Summer Game Fest. Concrètement, plusieurs évènements à venir ces prochaines semaines seront retransmis en exclusivité sur la plateforme de streaming d'Amazon. Le détail n'a pas encore été donné, mais Twitch collaborera avec Riot Games, CD Projekt RED, Square Enix, Ubisoft, EA, Blizzard et d'autres pour diffuser leurs évènements. Le communiqué précise même que nous pourrons voir des « annonces de consoles » sur Twitch, en restant volontairement évasif sur le sujet, mais aussi du gameplay et des interviews exclusives de 2K Games sur ses jeux de 2020. Autant être honnête : le communiqué joue sur les mots, et le Summer Game Fest a déjà l'habitude de coller sa bannière sur des évènements qui ne sont pas à son initiative, alors il est un peu difficile de comprendre ce qui sera exclusif à Twitch ou simplement partagé sur Twitch.

Du côté du contenu vraiment exclusif, attendez-vous tout de même à un évènement Twitch Rivals spécial pour la sortie de Valorant le 2 juin avec les premiers tournois en ligne officiels, un IGDA Indie Showcase avec des présentations d'indés à une date inconnue, la IGDA e-Jam sur 48 heures du 26 au 28 juin, et des Twitch Summer Game Fest Awards là encore non datés. Une nouvelle chaîne Twitch est d'ailleurs dédiée à cette initiative et aux futures annonces du monde du jeu vidéo, /twitchgaming. Bien évidemment, tous les créateurs pourront co-streamer ce contenu pour le commenter sur leurs chaînes respectives.

Lire aussi : 2020 : le programme des conférences et présentations numériques de cet été sans salon