2020 : le programme des conférences et présentations numériques de cet été sans salon

Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information : l'E3 2020 n'aura pas lieu cette année. L'absence de cette grand-messe du jeu vidéo a forcément fait naître de nombreuses alternatives, les développeurs et éditeurs n'ayant pas spécialement moins d'annonces à communiquer à leur communauté. Nombreuses, le terme est faible, car alors même que le mois de juin n'a pas commencé et que des surprises de dernière minute auront sûrement lieu, une dizaine d'évènements sont déjà au calendrier.

Les initiatives sont variées en termes de format et de contenu, il y en aura donc pour tous les goûts. Pour ne pas vous perdre, nous vous proposons un point sur les évènements majeurs prévus cet été. Et histoire de bien nous morfondre sur ce que nous ratons, nous avons aussi rappelé quelques sauteries majeures qui n'auront pas lieu et om des révélations ont d'habitude lieu. Nous terminerons sur une note d'espoir avec quelques bruits de couloir qui pourraient prendre forme dans les semaines à venir.

Le programme des conférences et présentations numériques de 2020

Ceux qui n'auront pas lieu

Les rumeurs

PlayStation : une conférence début juin, un State of Play en août

Xbox : une présentation approfondie de la Xbox Series X en juin

Riot Games et Blizzard : des conférences avant la fin de l'été