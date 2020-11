Disney+ : les nouveautés de décembre 2020 datées, demandez le programme

S'il y a bien un moment où vous allez être ravis d'avoir un abonnement Disney+, c'est certainement pour les fêtes de fin d'année. Et le SVOD nous prévoit un beau programme pour décembre 2020, avec par exemple l'arrivée de Mulan en France, plus tard que dans le reste du monde, mais sans paiement additionnel, la première diffusion de Soul pour Noël, et la fin de la saison 2 de The Mandalorian, même si elle n'est pas mentionnée dans le calendrier officiel.



Ajoutez à cela des films d'animation efficaces comme Cars 3 et Ferdinand, ou les 5 saisons de la série animée X-Men, et vous obtenez une belle sélection de nouveautés, à retrouver dans son intégralité ci-dessous.

Semaine du 4 décembre Disney+ Originals

Marraine ou presque

Films

Mulan



Cars 3

Séries

X-Men - Saison 1 à 5

Courts métrages

Comment être un bon nageur



Rendez-vous retardé



Le rival de Mickey



Le Noël de Mickey



La remorque de Mickey Semaine du 11 décembre Disney+ Originals

Safety



High School Musical : la comédie musicale : Spécial Noël

Séries

Penny sur M.A.R.S. - Saison 3



Gordon Ramsay : Territoires inexplorés - Saison 1

Doc

À l'épreuve d'une tribu - Saison 4 Semaine du 18 décembre Disney+ Originals

On pointe

Film

Star Wars : Les Derniers Jedi

Séries

Raiponce, la série - Saison 3



L'Incroyable Hulk - Saison 1

Docs

Les trésors perdus de la Vallée des Rois



Notre-Dame : L'Épreuve du Feu



Destination Wild : Les Merveilles de Thaïlande Semaine du 25 décembre Films

Soul



Nés en Chine



Ferdinand

Série

Car S.O.S. - Saison 8

Doc

La Terre sous rayons X - Saison 1

L'abonnement Disney+ est toujours proposé à 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.