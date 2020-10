CINEMA : Soul privé de sortie en salles, il sera diffusé sur Disney+ à Noël

Comme de nombreux distributeurs, Disney est frileux à sortir ses prochains films en salles, et le prochain long-métrage d'animation de Pixar va être privé de cinéma. Eh oui, la firme aux grandes oreilles vient d'annoncer aujourd'hui que Soul sera diffusé uniquement sur Disney+, et plus tard que prévu.

Le film devait normalement sortir le 20 novembre au cinéma, mais finalement, Soul sera donc à découvrir sur Disney+ le 25 décembre prochain, ce sera le seul moyen de visionner le film de Pixar. Comme Coco, Soul sera musical, nous suivrons un professeur de musique, adepte de jazz, qui décède et qui compte bien retrouver un corps pour revenir sur Terre.

Soul subira donc le même sort que Mulan, qui avait lui aussi été diffusé sur Disney+, et il sera à découvrir gratuitement pour Noël. Vous pouvez vous abonner pour 6,99 € par mois.