Disney : la date de sortie de Black Widow fortement repoussée, Shang-Chi et Eternals reportés, Soul s'accroche

Il n'est décidément pas encore venu le temps pour les blockbusters de sortir en salles et de rebooster les ventes de places de cinéma. Après que Wonder Woman 1984 ait été reporté de septembre à Noël, au tour de Disney et Marvel d'ajuster leur planning, avec forcément un bon lot de mauvaises nouvelles.

Il fallait s'y attendre, Black Widow, annoncé pour le 6 novembre 2020, ne tiendra pas son dernier engagement en date. Il est carrément repoussé au 7 mai 2021 aux États-Unis, prenant la place de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui lui est reporté au 9 juillet 2021. Eternals, qui introduira une nouvelle famille de super-héros intergalactiques, voit lui sa sortie décalée du 12 février au 5 novembre 2021.

Seule source de réjouissance, Soul, le prochain film d'animation de Pixar, persiste à vouloir voir le jour au cinéma le 20 novembre 2020 outre-Atlantique, et donc le 25 novembre chez nous. Enfin, les choses ont encore le temps de changer d'ici là...