Disney Speedstorm : enfin une date pour la sortie du jeu de course en free-to-play

Cela fait maintenant deux bons mois que Disney Speedstorm est sorti en Early Access, avec différents Packs Fondateurs payants pour ceux qui voudraient découvrir l'expérience en avant-première avec des bonus. Gameloft a visiblement récolté tous les retours qu'il voulait avant le lancement pour le grand public, et vient d'annoncer la date de fin de l'Accès Anticipé.

Sortez les calendriers, Disney Speedstorm sera officiellement disponible en free-to-play sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch le 28 septembre ! La communauté va donc pouvoir s'agrandir avec de nombreux curieux et les développeurs vont continuer à ajouter des défis, du contenu et des objets cosmétiques à gogo pour faire vivre la communauté au fil des saisons. Ils n'avaient cependant pas attendu le top départ pour ajouter du contenu, car Woody, Buzz, Bo Beep, Jessie, Steambot Mickey et Pete ainsi que deux modes ont été introduits en Saison 2 début juin, et Stitch est déjà dans les starting-blocks pour la Saison 3 en août.

Les Packs Fondateurs resteront accessibles sur Steam et l'Epic Games Store jusqu'au lancement en free-to-play, avec des prix affichés à -20 % ou -25 % jusqu'au jour J.