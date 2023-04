Disney Speedstorm : le jeu de course multijoueur disponible, un premier personnage confirmé pour la Saison 2

Après avoir connu le succès l'année dernière avec Disney Dreamlight Valley, Gameloft remet le couvert avec Disney Speedstorm, un jeu de course exclusivement multijoueur. Il sortira à terme en free-to-play, mais pour ceux qui veulent commencer l'aventure maintenant et n'ont pas peur d'essuyer les plâtres, il vient d'être lancé cette semaine en Accès Anticipé via des packs payants.

Le titre est en effet disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, alors cela méritait bien une bande-annonce de lancement, forcément pleine de voitures et décors inspirés de Disney et Pixar. De nombreux cosmétiques seront à débloquer durant la Saison 1, mais encore plus de circuits, karts et pilotes arriveront à partir de la Saison 2, prévue pour cet été.

D'ailleurs, Disney a révélé un premier personnage qui sera disponible dans le cadre de cette Saison 2 : il s'agira de Steamboat Mickey, une version en noir et blanc de la célèbre souris tirée du premier court-métrage où elle est apparue, Steamboat Willie.

