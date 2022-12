Disney Speedstorm : le jeu de course free-to-play à la Mario Kart repoussé à 2023

En début d'année, Gameloft dévoilait Disney Speedstorm, un jeu de course free-to-play très inspiré des Mario Kart de Nintendo, mettant en scène les héros de Disney et Pixar dans des courses très arcades avec des objets pour renverser la partie. Le titre devait débarquer cette année sur ordinateurs et consoles, mais il est repoussé.

Il faut dire que Disney Speedstorm se faisait discret depuis de longs mois, le titre était pendant un temps prévu pour cet été, mais il faudra finalement attendre jusqu'à 2023 pour découvrir le jeu de course sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Comme souvent, Gameloft explique qu'il a besoin de davantage de temps pour développer un jeu amusant et compétitif à la fois, répondant à ses exigences et aux attentes des fans.

Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir Disney Speedstorm, qui permettra d'incarner un tas de personnages comme Mickey, Donald, Elizabeth Swann, Baloo et Mowgli ou encore Mulan. En attendant, vous pouvez retrouver Mario Kart 8 Deluxe à 44,49 € sur Amazon.