Disney Speedstorm : un personnage de Pirates des Caraïbes méconnaissable confirmé au roster

Les clones de Mario Kart sont légion, en témoigne la sortie récente de Chocobo GP sur Nintendo Switch (disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr). Gameloft veut sa part du gâteau avec Disney Speedstorm, développé par l'équipe derrière Asphalt, qui mettra en scène des personnages des nombreuses licences de Disney et Pixar (Star Wars et Marvel ne seront pas de la partie).

Nous savions déjà que Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Donald Duck, Sulli, la Belle et la Bête seraient jouables au lancement, mais d'autres rejoindront bien évidemment le roster avant et même après la sortie. Une nouvelle pilote vient ainsi d'être confirmée : il s'agit de Elizabeth Swann de Pirates des Caraïbes, la fille du gouverneur incarnée par Keira Knightley. Dans cette expérience arcade futuriste, elle n'aura cependant ni les traits de l'actrice ni l'allure de guerrière qu'elle arborait dans les films.

Quels autres pilotes aimeriez-vous voir être confirmés pour Disney Speedstorm ? Vous avez le temps de faire des paris, car le jeu de course en free-to-play arrivera cet été sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, avec pour objectif d'étoffer son contenu avec le temps.