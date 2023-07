Disney Speedstorm : 5 personnages de Lilo & Stitch et 2 amies de Mickey pour l'imminente Saison 3

Bientôt disponible en free-to-play pour tous, Disney Speedstorm s'apprête pour les acheteurs de l'édition en Accès Anticipé à passer en Saison 3 et à accueillir du nouveau contenu supplémentaire. Pour les adeptes du jeu de course avec des héros de Disney et Pixar, voici ce que prépare Gameloft pour les semaines à venir.



La Saison 3 débutera ainsi le 1er août et amènera une flopée de personnages issus de l'univers de Lilo & Stitch. Il y aura bien évidemment Lilo et Stitch, mais aussi Angel, Jumba et Gantu. Un circuit Ohana Racing sera également ajouté, tout comme des objets cosmétiques tirés de l'univers. Durant la Saison 3, des évènements limités nous permettront également de débloquer Minnie Mouse et Daisy Duck, chacune avec leur propre compétence spéciale et kart : les amies de Mickey ont d'ailleurs chacune droit à leur bande-annonce.

Disney Speedstorm reste pour le moment payant, en attendant la sortie en free-to-play le 28 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.