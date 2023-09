Disney Speedstorm dévoile ses Saisons 4, 5 et 6 pour sa sortie en free-to-play, les futurs personnages révélés par un dataminer ?

Après plusieurs mois passés en Accès Anticipé avec une formule payante, Disney Speedstorm va enfin pouvoir toucher un plus large public avec la sortie de sa version free-to-play ce 28 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Les nouveautés introduites par les 3 premières Saisons sont disponibles de base, mais Gameloft en profite pour lancer une Saison 4 sur le thème d'Aladdin.



Elle ajoute le circuit La Grotte aux Merveilles, et permet de débloquer Aladdin via le Season Tour, Jasmine via la version gratuite du Golden Pass, Genie via sa déclinaison payante, et Jafar dans le cadre d'un futur évènement limité. Il sera proposé à la mi-Saison, et permettra aussi d'obtenir Hades de Hercules, Gaston de La Belle et la Bête et 2 autres personnages invités. La Saison 4 et surtout la sortie de l'Early Access sont aussi l'occasion de faire plein de changements au niveau de l'économie de jeu, de l'équilibrage et des fonctionnalités techniques, que vous pouvez découvrir en anglais ici.

Curieux de savoir ce qui attend Disney Speedstorm à l'avenir ? Bonne nouvelle, Gameloft a aussi commencé à teaser les futurs ajouts dans le cadre d'un évènement en direct. La Saison 5 sortira dès novembre avec 7 pilotes dont 5 issus de La Reine des Neiges, qui aura aussi surement droit à son circuit, la Saison 6 sortira en 2024 et sera dédiée à La Petite Sirène avec probablement un circuit et 4 personnages, tandis que 2 autres non liés à la licence seront ajoutés à la mi-Saison, et la Saison 7 suivra, pour des nouveautés tous les 2 mois.

Quelques secrets du calendrier ont cependant peut-être déjà été révélés par un dataminer, Ausil, qui avait déjà fait ses preuves sur MultiVersus. D'après lui, Anna, Elsa, Hans, Cécile et Olaf seront ajoutés durant la Saison 5, Ariel, Eric, Triton et Ursula suivront pour la Saison 6, et la Saison 7 devrait ajouter Jack Skellington, Sally, Dr. Finkelstein, et Oogie Boogie de L'Étrange Noël de monsieur Jack, tandis que Oswald, Ortensia, Wall-E et Eve seront introduits aux intersaisons durant des évènements dédiés aux personnages classiques et au film Wall-E. Des Saisons seraient ensuite dédiées à Les Mondes de Ralph, Vice-Versa et Tron, et des fichiers liés à des véhicules 1001 Pattes, Les Indestructibles et Blanche-Neige ont aussi été découverts, avec potentiellement aussi des circuits pour les 2 premières franchises. Si ses informations sont justes, nous devrions vite être fixés sur les plans de Gameloft.

