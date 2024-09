Metro Awakening : le jeu VR dévoile enfin sa date de sortie en vidéo

En début d'année, Vertigo Games dévoilait Metro Awakening, un jeu de tir à la première personne en réalité virtuelle. Le studio est surtout connu pour l'excellent Arizona Sunshine, autant dire que les joueurs sont impatients d'enfiler leur casque pour découvrir ce titre dans l'univers de Metro 2033, Last Light et Exodus.

Lors du PlayStation State of Play, le jeu a refait une apparition remarquée, une nouvelle bande-annonce est à découvrir ci-dessus. Les développeurs dévoilent surtout que la date de sortie de Metro Awakening est fixée au 7 novembre 2024 sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2 et 3, ainsi que sur SteamVR. Une Deluxe Edition a également été dévoilée, avec le pack Memories of Polyanka regroupant des éléments de personnalisation et un accès exclusif à une galerie d'artworks. En guide de bonus de précommande, les joueurs auront également droit à un Field Medic Pack, ainsi qu'à 48 heures d'accès anticipé.

