Firmament : le jeu d'aventure des créateurs de Myst enfin daté sur PlayStation, quid de la VR ?

Fondé par les frères Miller, Cyan Worlds est un studio incontournable pour tous les amateurs de jeux d'aventure. Nous lui devons la saga Myst, mais le développeur a accouché d'autres titres, notamment Obduction et Firmament. Ce dernier, pour l'instant exclusif aux PC, va s'inviter sur les consoles de Sony prochainement.

La date de sortie de Firmament est fixée au 2 juillet 2025 sur PS4 et PlayStation 5. Cyan Worlds a fait son annonce sur Kickstarter, ce portage était en effet attendu de pied ferme par les joueurs qui avaient soutenu le projet à hauteur de 1 433 161 $. Les fans qui ont participé à la campagne recevront même une clé d'activation dès le 30 juin prochain pour découvrir Firmament sur PlayStation avec deux jours d'accès anticipé.

Et quid de la VR ? Vous le savez sans doute, Cyan Worlds aime la réalité virtuelle, les remakes de Myst et Riven sont jouables en VR, tout comme Obduction et Firmament. Ce portage sur PS4 et PS5 profitera-t-il de celle technologie immersive ? Eh bien oui, mais pas sur les deux consoles. Firmament sera uniquement jouable en réalité virtuelle sur PS5 avec le PlayStation VR 2.

