Obduction : le jeu d'aventure par les créateurs de Myst daté sur Xbox One

Voilà déjà un bon moment que les joueurs PC peuvent explorer le monde d'Obduction, jeu d'aventure développé par Cyan Worlds, réputé pour la saga Myst. Le titre est sorti à l'origine en 2016 sur ordinateurs avant d'être porté sur PlayStation 4 l'année suivante, et très prochainement, il va débarquer sur la console de Microsoft.

Oui, Obduction arrive enfin sur Xbox One, sa date de sortie est fixée au 17 avril 2020. Le titre est déjà disponible en précommande sur le Microsoft Store, avec une réduction de 20 % jusqu'à son lancement, abaissant le prix à 23,99 € au lieu de 29,99 €. Ce qui pique quand même pour un titre ayant été offert sur GOG.com l'année dernière, mais au moins, toute une nouvelle communauté de joueurs va pouvoir découvrir le jeu.

Pour rappel, Obduction plonge le joueur dans un monde mystérieux qui regroupe plusieurs éléments terriens assemblés de manière assez illogique. C'est un dépaysement total, et le but est une nouvelle fois de résoudre des énigmes pour avancer dans l'aventure et comprendre d'où vient ce monde.