EA Sports WRC : date de sortie, mode VR, éditeur de voitures et bien plus, le jeu de rallye de Codemasters enfin officialisé !

Cela fait des mois, ou plutôt des années que nous attendons des nouvelles officielles des jeux WRC par Codemaster. Après des années passées chez KT Racing et Nacon, la franchise de jeux de rallye va passer dans les mains du spécialiste des jeux de course comme DiRT ou GRID de 2023 à 2027 au moins, et donc par extension sous le giron de son propriétaire Electronic Arts.

Plusieurs rumeurs entouraient le projet depuis l'année dernière, à tel point que les bruits de couloirs pointaient vers une annonce plus tôt en 2023 pour une sortie peu de temps après. Codemasters a visiblement eu besoin de plus de temps que prévu, mais le topo reste le même : EA Sports WRC vient d'être officialisé par une bande-annonce pour le 3 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (via EA App, Epic Games Store et Steam). Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront cinq Pass Rallye VIP donnant accès à du contenu additionnel post-lancement, des packs de livrées et de vêtements, et jusqu'à trois jours d'accès anticipé à partir du 31 octobre 2023.

Il proposera tout le contenu du Championnat du monde des rallyes de la FIA avec 18 sites et plus de 600 kilomètres de tracés, à parcourir avec des véhicules d'hier et d'aujourd'hui. Il profite d'une technologie appelée Dynamic Handling System pour bénéficier d'options de conduite encore plus réalistes, basées sur des commentaires des pilotes et développeurs. La maniabilité peut ainsi être personnalisée sur de nombreux points, jusqu'à délivrer une expérience décrite comme similaire à celle du terrain. Un mode Éditeur permettra sinon de construire son propre véhicule, en sélectionnant châssis, carrosserie, pièces mécaniques essentielles, intérieur et l'extérieur de la voiture, et bien évidemment livrée.

L'aventure pourra se vivre seul ou en multijoueur, jusqu'à 32 joueurs pouvant s'affronter en ligne et en cross play, et communiquer grâce aux Clubs et à l'application EA Racenet. Les adeptes de défis solitaires pourront vivre une saison complète, mais aussi des Moments, des missions renouvelées quotidiennement basées sur des évènements phares de la saison 2023.

Développé par les responsables de la série DiRT Rally, une équipe forte de plus de 25 ans d’expérience dans les jeux de course tout-terrain, EA SPORTS™ WRC est le jeu de rallye nouvelle génération par excellence, un titre incontournable pour tous les fans de simulation de conduite ! « EA SPORTS™ WRC, c’est le sport automobile à l’état pur : chaque étape est un combat contre la montre, contre le terrain et contre vous-même. Nous avons associé le savoir-faire et l’expertise de notre studio à la puissance de la licence officielle WRC pour créer le jeu de rallye de nos rêves et représenter le meilleur de la discipline. » Ross Gowing, directeur créatif principal chez Codemasters Une simulation de course nouvelle génération EA SPORTS™ WRC exploite toute la puissance de la technologie Unreal Engine et du moteur physique de la série DiRT Rally pour vous offrir des spéciales plus longues et plus riches que jamais. Pilotez sur 18* sites officiels du FIA World Rally Championship et sur plus de 600 km d’asphalte, de gravier et de neige. « Le nouveau moteur du jeu nous a permis de pousser le rallye au-delà des limites du possible. » Ross Gowing, directeur créatif principal chez Codemasters Légendes d’hier et d’aujourd’hui EA SPORTS™ WRC propose 10 véhicules WRC, WRC2 et Junior WRC, mais aussi 68 voitures de rallye emblématiques issues des 60 années d’histoire de la discipline. Grâce à une étroite collaboration avec les équipes et les constructeurs officiels du WRC tels que Ford, Toyota et Hyundai, chaque véhicule est conçu pour relever tous les défis de la saison. Les voitures Rally1 comptent parmi les véhicules les plus rapides de l’histoire du sport : ces 4X4 hybrides sont capables de réaliser des sauts défiant la gravité et d’affronter des surfaces détériorées sous une météo défavorable. Une maniabilité authentique Le système de conduite dynamique avancé optimise le modèle original de Codemasters pour vous offrir une expérience tout-terrain plus réaliste que jamais. Grâce à l'expertise de véritables pilotes comme Jon Armstrong, notre propre concepteur de jeu et actuel champion de l'European Rally Championship 3, vous pouvez choisir la même configuration que les pilotes professionnels pour vivre chaque semaine une expérience de course authentique. Si vous débutez, vous pouvez personnaliser la maniabilité et ajuster les paramètres pour relever le plus grand défi tout-terrain jamais conçu. Profitez d’une bande-son au réalisme saisissant et de voitures reproduites à l’identique. Les nouvelles notes de copilote, avec des commandes simplifiées pour les pilotes novices, vous permettent d'obtenir toutes les informations utiles à chaque spéciale. Créez un véhicule de légende Vous avez toujours rêvé de créer votre propre voiture de rallye moderne ? Le tout nouveau mode Éditeur est fait pour vous ! Sélectionnez le châssis, la carrosserie et toutes les pièces mécaniques, puis personnalisez l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule. Pour finir, apportez une touche d’originalité grâce à l’éditeur d'habillages. Testez les performances de votre voiture et faites les ajustements nécessaires avant de participer au Championnat du monde de rallye contre les meilleurs pilotes du moment ! Mode multijoueur amélioré EA SPORTS™ WRC rassemble tous les fans : jusqu’à 32 pilotes peuvent s’affronter dans le mode multijoueur multiplateforme. Jetez-vous dans la compétition aux côtés de vos proches et de toute la communauté de rallye ! Grâce à EA Racenet, l’application d’assistance de course conçue par EA, les Clubs font office de centres communautaires qui vous proposent des tournois multisurfaces personnalisés et vous permettent de vous lancer sur les pistes à tout moment. En plus des événements personnalisés, découvrez les Moments : mis à jour quotidiennement, ce mode vous donne l’occasion de revivre les plus grands instants de la saison 2023 et d’explorer les grands événements historiques du monde du rallye. « Grâce aux fonctionnalités comme l’Éditeur de voiture et les Moments, vous pouvez profiter plus que jamais de votre passion. » Ross Gowing, directeur créatif principal chez Codemasters

78 voitures de 18 catégories seront pilotables, 10 actuelles et 68 anciennes, et une première partie des véhicules disponibles est listée en page suivante. Sur PC, l'expérience sera compatible avec de nombreux accessoires de pilotage, des volants aux pédaliers, ainsi qu'avec les écrans ultra-larges, permettra de personnaliser les graphismes avec de nombreuses options, fonctionnera avec les technologies NVIDIA DLSS et AMD Fidelity FX, et offrira un éditeur de livrée et un Mode Photo. Cerise sur le gâteau, un mode VR sera même ajouté sur PC après le lancement : faut-il aussi espérer une compatibilité avec le PlayStation VR2 à l'avenir ?

Dernière note : les illustrations des jaquettes varieront selon les plateformes. M-Sport apparaîtra sur PC, Hyundai Motorsport sur Xbox Series X|S et Toyota Gazoo Racing sur PS5. Comme ça, vous savez tout ou presque sur cet imminent EA Sports WRC.