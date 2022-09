RUMEUR sur WRC 23 : 16 catégories de voitures et de la personnalisation extrême pour le prochain jeu de voiture de Codemasters

Après un long passage chez Nacon et KT Racing, qui se terminera avec WRC Generations en octobre (disponible à partir de 39,99 € chez Micromania), les jeux vidéo officiels du championnat de rallye vont débarquer chez Codemasters de 2023 à au moins 2027. Ils vont donc aussi passer sous le giron de son propriétaire, Electronic Arts.

Image issue de WRC Generations

Nous n'avons pas encore d'informations sur celui qui pourrait s'appeler WRC 23 et n'en aurons probablement pas avant la sortie de WRC Generations voire l'année prochaine, mais Tom Henderson d'Insider Gaming déclare en avoir grâce à ses sources. Il affirme que le jeu de Codemasters comprendrait 16 catégories de véhicules, dont les WRC, WRC2, F2 Kitcar et H1 FWD.

Surtout, l'expérience serait basée sur des possibilités de personnalisation extrême, à explorer grâce à la monnaie virtuelle du jeu. Nous pourrions choisir d'avoir une transmission à moteur avant, central ou arrière, le type de notre moteur, boîte de vitesse, embrayage, radiateur, échappement et même nos suspensions et freins. Il serait d'ailleurs possible d'acheter des pièces usagées plutôt que neuves, avec forcément des performances amoindries. Et il ne s'agit là que de la personnalisation de puissance, car l'apparence du véhicule pourrait aussi être modifiée, en changeant les pare-chocs, les roues, les garde-boues, la couleur de la ceinture de sécurité, le volant et l'affichage numérique. Nous aurions la possibilité de créer plusieurs bolides et de les enregistrer pour pouvoir changer nos paramétrages à notre guise.

Tom Henderson déclare également que ce WRC aurait été développé en prenant des bases et idée d'un autre jeu DiRT (Rally ?), afin d'économiser les coûts de développement et centraliser les fonctionnalités. De quoi faire de WRC 23 un épisode de référence dès sa sortie ?

