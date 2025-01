EA SPORTS WRC : des voitures mythiques du rallye rajoutées avec le DLC Maestros

Electronic Arts et Codemasters continuent de publier du contenu pour EA SPORTS WRC, leur jeu de course sous licence officielle du World Rally Championship. Les studios avaient teasé ces contenus additionnels en présentant l'Extension Saison 2024 en fin d'année dernière, mais il est temps de découvrir le premier DLC en détail.

EA SPORTS WRC accueillera à la fin du mois le Pack de Contenu Maestros, qui nous replongera dans l'âge d'or du rallye, à la fin des années 90 et début 2000. Le DLC rajoutera ainsi 12 étapes historiques, dont Briançonnet à Monte-Carlo et Fafe au Portugal, avec « des virages en S exigeants, des ponts étroits et des épingles classiques ». Côté véhicules, six voitures seront rajoutées, avec notamment la Volkswagen Polo R WRC 2013 et la Peugeot 206 S1600. Au passage, 17 nouvelles livrées seront disponibles, pour la Citroën C2 S1600 et la Ford Fiesta WRC 2019 par exemple. Enfin, 16 moments exclusifs seront à revivre, avec le doublé de la Citroën Xsara Kit Car en Corse et la victoire de la Citroën C4 WRC au Rallye du Portugal en 2010.

12 nouvelles étapes, pour les lieux déjà présents dans le jeu : Monte Carlo: Briançonnet-Entrevaux (14.3km)

Monte Carlo: Entrevaux-Briançonnet (13.7km)

Monte Carlo: Les Vénières (6.9km)

Monte Carlo: Parbiou (6.2km)

Monte Carlo: Le Champ (7.4km)

Monte Carlo: Pertus (7.4km)

Portugal: Fafe (11.3km)

Portugal: Vila Pouca (11km)

Portugal: Barbosa (5.7km)

Portugal: Passos (5.5km)

Portugal: Moreira do Rei (5.5km)

Portugal: Ruivães (5.5km) 1 nouvelle classe de voitures : WRC 2012-2016 6 nouvelles voitures : WRC 2017-2021: Citroën C3 WRC

WRC 2012-2016: Citroën DS3 WRC ’12

WRC 2012-2016: Volkswagen Polo R WRC 2013

F2 Kit Car: Citroën Xsara Kit Car

S1600: Peugeot 206 S1600

Rally4: Citroën C2 R2 Max 17 livrées officielles pour les voitures, nouvelles ou déjà existantes dans le jeu : Citroën C2 R2 Max: “Launch Livery” (2008)

Citroën C2 S1600: Sébastien Ogier (2008)

Citroën C3 WRC: “Citroën” (2018)

Citroën C3 WRC: Sébastien Ogier (2019)

Citroën C4 WRC: “Citroën” (2010)

Citroën C4 WRC: Sébastien Ogier (2010)

Citroën DS3 WRC ’12: “Citroën” (2012)

Citroën DS3 WRC ’12: Sébastien Ogier (2011)

Citroën Xsara Kit Car: “Citroën” (1999)

Citroën Xsara WRC: “Citroën” (2005)

Citroën Xsara WRC: “Kronos Racing” (2006)

Ford Fiesta WRC: Sébastien Ogier (2018)

Peugeot 206 Rally: Gilles Panizzi (2003)

Peugeot 206 S1600: “Total Livery” (2002)

ŠKODA Fabia WRC: “Factory Livery” (2003)

Volkswagen Polo R WRC 2013: Sébastien Ogier (2013)

EA SPORTS WRC est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter le jeu à partir de 18 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.