EA Sports WRC : des pilotes pro de rallye vantent le gameplay

EA Games continue la promotion de EA Sports WRC, le jeu de rallye développé par Codemasters. Les studios avaient récemment publié une vidéo avec Adrien Fourmaux et Abbie Eaton, mais ils ont également invité d'autres pilotes professionnels dans leurs locaux pour qu'ils essayent le jeu.

Des pilotes comme Takamoto Katsuta, Hamza Anwar, William Creighton, Ott Tänak, Teemu Suninen, Gus Greensmith, Esapekka Lappi, Oliver Solberg et surtout son père Petter Solberg, champion du monde de rallye en 2003, ont ainsi pris le volant pour tester EA Sports WRC, et leurs retours sont pour le moins enthousiastes, vantant les graphismes et surtout le gameplay proche de la réalité, bien plus crédible que dans les anciens opus développés par Kylotonn. Ross Gowing, senior creative director chez Codemasters, rajoute :

Nous sommes extrêmement heureux et fiers de la réaction très positive que le jeu reçoit de la part de l'ensemble de la communauté du rallye. Le soutien que nous avons reçu de la part de ces pilotes chevronnés témoigne du temps, de la passion et du savoir de notre équipe pour créer l'expérience de rallye la plus authentique à ce jour. Nous avons hâte que les joueurs du monde entier commencent à jouer au jeu.

La date de sortie d'EA Sports WRC est fixée au 3 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec trois jours d'accès anticipé pour les joueurs qui précommanderont l'édition numérique. Vous pouvez retrouver le jeu de course à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.