EA Sports WRC s'annonce énorme et ultra réaliste

Electronic Arts a récupéré les droits de la licence WRC, qui couvre le championnat du monde des rallyes. Le studio a dévoilé EA Sports WRC au début du mois, le titre sera développé par Codemasters, et nous avons déjà droit à une nouvelle bande-annonce qui promet de très belles choses pour les joueurs :

Cette première vidéo Deep Dive d'EA Sports WRC s'attarde sur les étapes, les classes de véhicules, le système hybride des nouvelles voitures, les contrôles améliorés, l'audio, les aides au pilotage ou encore le réglage des indications à l'écran. Les développeurs détaillent tout cela :

Héritage et expérience :

EA Sports WRC s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience en matière de jeux de rallye grâce au studio de développement Codemasters. Le précédent jeu de l'équipe, DIRT Rally 2.0, a ouvert la voie à une nouvelle génération de jeux de rallye basés sur le moteur Unreal.

Le passage au moteur Unreal a offert à l’équipe plus de liberté pour créer les plus longues spéciales de l'histoire de Codemasters avec des tracés s'étendant sur plus de 30 km, soit environ le double des titres précédents. Au total, EA SPORTS WRC propose plus de 600 km de routes uniques, soit près du double de ce qui était disponible dans DiRT Rally 2.0.

Plus de réalisme :

EA Sports WRC propose plus de 200 spéciales sur 17 épreuves WRC authentiques, et suit le vrai calendrier du championnat. Une 18e épreuve, le Rallye d’Europe centrale, pour la première fois au programme, arrivera plus tard via une mise à jour gratuite post-lancement. Les épreuves du jeu sont parmi les plus réalistes jamais créées par l'équipe Codemasters, chaque site incluant des répliques de routes réelles. Par exemple, le Col de Turini du Rallye Monte Carlo a été reproduit, tout comme l'emblématique El Chocolate du Rallye du Mexique, le Fafe du Rallye du Portugal, et bien plus encore.

Classes de véhicule :

Avec plus de 70 voitures dans le jeu au lancement, les options de conduite seront nombreuses dans EA Sports WRC. Depuis la saison 2023, dix voitures WRC, WRC 2 et Junior WRC sont représentées. Vous pourrez retrouver 60 ans d’histoire du rallye, des débuts modestes avec les voitures à deux roues motrices jusqu’à l'époque du puissant groupe B, 18 classes différentes sont représentées.

Pour savoir exactement quelles sont les voitures et les classes présentes dans le jeu, consultez notre article sur la Liste des voitures.

Un rallye authentique :

Dans le jeu, les voitures Rally1 2023 sont dotées d'un système hybride complexe, comme dans la réalité. Vous devrez charger la batterie en freinant fort dans un virage, et choisir quand déployer cette puissance supplémentaire pour plus de vitesse en réaccélérant.

Ajuster le comportement de ce système hybride et trouver le bon équilibre pour chaque spéciale sera la clé du succès. Entre une stratégie agressive à forte puissance qui décharge plus rapidement la batterie et une approche plus prudente au détriment de la vitesse, ce sont autant de décisions qu'il faut prendre avant chaque spéciale de rallye.

Système de conduite dynamique :

Le Système de conduite dynamique d’EA Sports WRC offre une expérience de conduite authentique quelque soit le terrain. En se basant sur le système de conduite de DiRT Rally 2.0, des améliorations ont été apportées à la maniabilité sur la piste, au retour de force, aux simulations aérodynamiques, à l'inertie de la transmission, au freinage progressif et plus encore. En intégrant les retours de pilotes de rallye professionnels comme le concepteur du jeu et champion d'Europe WRC-3, Jon Armstrong, l'équipe a produit un modèle de conduite hyper-réaliste que les joueurs ou les joueuses expérimentés apprécieront.

Outils de pilotage :

Pour les novices souhaitant découvrir ce sport grâce à EA Sports WRC, le système de conduite dynamique du jeu est accompagné de nombreux outils et options qui leur permettront de vivre une expérience de pilotage adaptée à leur niveau de compétence.

En plus du réglage précis des éléments d'assistance tels que l’antiblocage des freins et l’antipatinage, vous pourrez choisir entre deux systèmes de notes de copilote.

Dans la réalité, les pilotes utilisent un langage complexe de notes codées pour décrire la route avec précision. Même s’il est fidèlement reproduit dans le jeu, un système simplifié de notes de copilote permet de décomposer ce langage complexe en termes simples et compréhensibles pour tous.

De plus, EA Sports WRC conserve l'expérience de pilotage accessible mais exigeante de DiRT Rally 2.0, où les personnes jouant avec une manette ou au clavier peuvent se sentir aussi confiantes sur la route que celles qui disposent de simulateurs dernier cri.

Affrontez les éléments :

En toute logique, les différences mécaniques et physiques entre les classes de rallye sont importantes et chaque voiture se comporte différemment. Les voitures modernes de Rally1 et Rally2 à transmission intégrale sont incroyablement sophistiquées et se distinguent des voitures similaires des groupes A et B de l’époque.

De plus, pour la première fois dans l’histoire du Rallye de Codemasters, vous pourrez participer à des rallyes au printemps, en été, en automne et en hiver. Les différents climats et conditions météorologiques représentent des défis uniques. Une spéciale en plein été sera très différente d'une spéciale sur les mêmes routes en hiver, sous la pluie et la neige.

Améliorations audio :

L'audio joue un rôle important dans l'authenticité et a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la célèbre équipe audio de Codemasters. Les pilotes entendront le son de chaque bosse, chaque raclement, chaque changement de vitesse et chaque rugissement de moteur de manière incroyablement détaillée. Des enregistrements HQ réels de voitures de rallye modernes et classiques, associés à une technologie audio améliorée, immergeront complètement les joueurs et les joueuses dans l'environnement.

Pour améliorer cette expérience pendant les spéciales, des copilotes et des ingénieurs vous guideront tout au long de la course pour de précieux conseils. Les copilotes ont enregistré leurs notes dans les studios Codemasters, pour que leurs voix renforcent fidèlement la sensation d'être à bord d'une vraie voiture de rallye. Et, entre deux spéciales, des grands noms du WRC analyseront les performances en plateau, comme lors des vraies retransmissions WRC.