EA SPORTS WRC : l'Extension Saison 2024 détaillée avec des nouveautés à venir

Cette extension propose de nouveaux contenus, répartis en trois packs thématiques, avec des lieux inédits, des véhicules supplémentaires, ainsi qu'une personnalisation plus poussée, permettant aux joueurs de prolonger leur expérience du Championnat du Monde des Rallyes FIA.

Nouveaux lieux et véhicules

Le premier pack, intitulé Lieux et voitures et disponible dès octobre 2024, introduira deux nouveaux événements du calendrier WRC : le Tet Rally Latvia, qui fait ses débuts cette année, et le Orlen 80th Rally Poland, de retour après cinq ans d'absence. En plus de ces deux lieux, le pack inclura cinq nouveaux véhicules de haute performance, dont les dernières voitures hybrides Rally1 de Ford, Hyundai et Toyota, ainsi que la Ford Fiesta Rally3 Evo et la Toyota GR Yaris Rally2. Ce contenu sera accompagné de 52 livrées supplémentaires et de la possibilité d'affronter les 104 pilotes et copilotes de la saison WRC 2024.

Nouvelles étapes techniques



Le pack Maestros, prévu pour l'hiver 2024/2025, ajoutera deux nouvelles étapes : Briançonnet et Fafe. Briançonnet proposera une section de 14,55 km caractérisée par des épingles, des descentes et des ponts étroits dans les montagnes de Monte Carlo, tandis que Fafe, au Portugal, mettra l'accent sur ses célèbres sauts qui sont depuis longtemps une référence dans le monde du rallye.

Contenu à venir au printemps



Le troisième pack, intitulé Énergie débridée, sera lancé au printemps 2025. Il proposera deux étapes remaniées : Umeå, en Suède, avec ses longues lignes droites et ses virages serrés, ainsi que Harvati, en Grèce, une étape connue pour ses surfaces rocailleuses et sinueuses du Rallye de l'Acropole.

Fidèle à la compétition



Selon Matthew Battison, directeur créatif chez Codemasters, cette extension s'inscrit dans une volonté de maintenir un haut niveau d'authenticité dans la représentation du rallye. « L'Extension Saison 2024 continue d'enrichir le jeu de base avec des contenus qui reflètent fidèlement les défis du rallye international, tout en offrant de nouvelles expériences de jeu », a-t-il déclaré.

Les joueurs auront la possibilité d'acheter le bundle complet, regroupant les trois packs, ou d'acquérir chaque pack individuellement via les boutiques numériques de PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.