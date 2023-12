EA Sports WRC : une saison 2 sous le signe de l'Europe

Electronic Arts et Codemasters ont lancé le mois dernier EA Sports WRC, nouveau jeu de courses de rallye sous licence officiel, le premier depuis que les studios ont récupéré la franchise à Nacon et Kylotonn. Aujourd'hui, ils lancent déjà la saison 2 du titre, l'accent est mis sur l'Europe.

La saison 2 d'EA Sports WRC rajoute en effet le Central European Rally avec 12 étapes et 23 km de tracés, sans oublier des défis inédits, de nouveaux objets dans le Passe Rallye et 60 nouveaux Moments. Tous les joueurs pourront découvrir l'étape sur les routes tchèques gratuitement à partir du 14 décembre prochain et dans tous les modes de jeu, même en Carrière. En plus de tout ça, un patch 1.4 est également publié. Matthew Battison, directeur créatif chez Codemasters, commente :

Notre vision de l'Europe centrale est de repousser les limites de nos joueurs et de les encourager à prendre des risques calculés lors de leurs courses à travers les petits villages, les forêts et les terres agricoles. L'ajout du Central European Rally offre une expérience de jeu exaltante avec ses routes larges et sinueuses et ses circuits de campagne uniques. Ce n'est que le début d'une série de mises à jour passionnantes que nous avons prévues pour EA Sports WRC, et nous sommes impatients de vous en dire plus dans les mois à venir.

EA Sports WRC est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à partir de 36,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

