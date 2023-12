Codemasters : coup dur pour le développeur des jeux F1 et WRC

Fin 2020, Electronic Arts annonçait le rachat de Codemasters, un studio anglais spécialisé dans le développement de jeux de course. Il a lancé cette année F1 23 et EA Sports WRC, les fans espèrent évidemment de nouveaux titres en 2024, mais en attendant, c'est une bien mauvaise nouvelle qui touche le studio.

Dans un communiqué adressé à IGN, EA Games annonce une vague de licenciement chez Codemasters :

Notre activité est en constante évolution alors que nous nous efforçons de proposer des jeux et des services incroyables qui maintiennent nos joueurs engagés, connectés et inspirés. Parfois, cela nécessite que l'entreprise apporte des changements organisationnels à petite échelle afin d'aligner nos équipes et nos ressources pour répondre à l'évolution des besoins et des priorités de l'entreprise. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les personnes touchées par ces changements, en leur fournissant un soutien approprié tout au long de ce processus.

Insider Gaming indique de son côté que c'est le département Assurance Qualité qui serait le plus touché par ces licenciements, dont un employé avec 12 ans d'expérience chez Codemasters. Un vrai coup dur avant les fêtes de fin d'année pour les personnes concernées. Pour rappel, EA Games avait déboursé 1,2 milliard de dollars pour racheter Codemasters, le CEO et le CFO ont quitté le studio et la franchise Project Cars (Slightly Mad Studios appartenant à Codemasters) a été arrêtée.

Un bilan mitigé après trois ans sous la houlette d'Electronic Arts pour Codemasters, qui doit sans doute déjà plancher sur F1 24. En attendant, vous pouvez retrouver F1 23 à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.