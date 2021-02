Electronic Arts : l'acquisition de Codemasters finalisée, une grande étape dans l'histoire des jeux de courses

Take-Two Interactive avait mis une option sur Codemasters, mais c'est bien Electronic Arts qui a fait la plus grosse offre pour racheter le studio britannique. Pour 1,2 milliard de dollars, Codemasters et ses franchises vont rejoindre l'écurie EA : cette fois, c'est sûr, l'acquisition vient officiellement d'être finalisée.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! ???????? pic.twitter.com/y3yYB94vmF

Formula 1, DIRT, DiRT Rally/WRC, GRID, Project CARS et les 430 millions de joueurs qui ont déjà acheté un titre de Codemasters (c'est le communiqué qui le dit) vont permettre à l'éditeur de diversifier son catalogue déjà fort de Real Racing et Need for Speed, et de devenir l'acteur majeur des jeux de courses sur la scène du gaming.

« L'union des équipes talentueuses d'Electronic Arts et de Codemasters marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour les jeux et le contenu de course automobile », a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts. « La communauté des fans de course automobile continue de se développer à travers le monde et les franchises de notre portfolio combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et de proposer à encore plus de joueurs toute l'excitation du sport automobile. Nos équipes constitueront un acteur mondial de premier ordre dans le domaine des jeux de course automobile, avec des jeux incroyables pour les joueurs sur toutes les plateformes, et nous avons hâte de commencer. »

« Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de Codemasters et un moment passionnant pour nos employés et nos joueurs », a déclaré Frank Sagnier, PDG de Codemasters. « Ce partenariat avec EA permettra à nos équipes d'amener nos franchises à succès à un nouveau niveau et de toucher un vaste public mondial grâce à leur réseau de joueurs. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'univers des jeux de course automobile afin de créer des expériences encore plus captivantes pour les fans de course automobile du monde entier. »

Cette association ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour les franchises de Codemasters grâce à l'accès au réseau de plus de 430 millions de joueurs et aux services d'abonnement multiplateformes leaders de l'industrie d'Electronic Arts. Electronic Arts offre également des capacités approfondies en matière de données et d'analyses aux équipes de développement et d'édition de Codemasters, ce qui fournira des informations relatives au public des différents titres permettant d'optimiser les performances des franchises principales. Ces capacités, combinées à la puissance mondiale d'Electronic Arts en matière d'édition, de marketing et de développement de jeux vidéo, ouvriront de nouvelles opportunités pour le portfolio combiné de jeux et de contenu de courses automobiles du groupe afin de toucher plus de joueurs dans le monde entier sur consoles, PC et mobiles.