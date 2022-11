Project CARS 4 annulé, Electronic Arts arrête la franchise de Codemasters

Avec des franchises comme DiRT, Grid, F1 et Project CARS dans son portfolio, Codemasters a été racheté par Electronic Arts, qui possède déjà des licences cultes comme Burnout et Need for Speed. Et alors que la série WRC va aussi passer sous le giron de Codemasters l'année prochaine, il paraissait évident que toutes ces sagas n'allaient pas pouvoir cohabiter.

Electronic Arts vient de confirmer à GamesIndustry.biz qu'il venait d'annoncer à Codemasters, qui avait acquis Slightly Mad Studios et ses 150 employés en 2019, que Project CARS n'allait pas continuer. L'équipe qui travaillait actuellement sur un potentiel Project CARS 4 va ainsi être envoyée sur d'autres projets, qu'il s'agisse de jeux de courses, de titres EA Sports ou d'autres productions.

Aujourd’hui, nous avons annoncé en interne une mise à jour de notre portefeuille de jeux de courses. Suite à une évaluation du prochain titre Project CARS et de son potentiel de croissance à long terme, nous avons pris la décision d’arrêter le développement et les investissements de la franchise. Des décisions comme celles-ci sont très difficiles, mais nous permettent de nous concentrer sur les domaines où nous pensons avoir la meilleure opportunité de créer des expériences que les fans adoreront. Nous nous concentrons sur nos points forts dans notre portefeuille de jeux de courses, en particulier les propriétés intellectuelles sous licence et les expériences en monde ouvert, et nous élargissons nos franchises pour être plus socialement dirigées avec des services en direct à long terme qui engageront les communautés mondiales. Les jeux vidéo sont au cœur du sport et du divertissement automobile, et avec l’évolution des attentes des fans, nous reconnaissons la nécessité de faire évoluer nos jeux au-delà du jeu pur, en offrant des expériences aux fans pour regarder, créer et se connecter avec leurs amis. Nous travaillons avec toutes les personnes touchées par cette décision pour les placer dans des rôles appropriés dans notre catalogue EA Sports et de jeux de courses, ainsi que dans d’autres parties d’EA, partout où nous le pouvons. Notre priorité est maintenant de fournir autant de soutien que possible à nos employés tout au long de cette transition.

Project CARS 3 devrait donc être le dernier épisode de la série

