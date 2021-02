Electronic Arts : 35 jeux en développement dont plusieurs jeux de course, merci Codemasters

Lors de son bilan financier pour le troisième trimestre de son année fiscale 2021, Electronic Arts a annoncé un chiffre d'affaires de 1,673 milliard de dollars, un peu plus que les 1,593 milliard récoltés entre octobre et décembre 2019. L'éditeur se félicite de ces résultats forts, menés par les belles performances d'Apex Legends et le mode Ultimate Team des jeux FIFA, mais espère encore plus pour les années à venir. Il vise d'ailleurs un CA de 6,1 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours, plus que les 5,5 milliards initialement prévus, preuve que le COVID-19 a renforcé le secteur du jeu vidéo.



Andrew Wilson a au passage confié que ses équipes devraient rester en télétravail au moins jusqu'en septembre et, surtout, qu'il y avait actuellement 35 projets en développement au sein de l'entité.

L'AF 21 a été une année de croissance exceptionnelle tout en relevant les défis de la pandémie en cours. Notre exécution continue d'être solide même avec nos employés travaillant à domicile, et nous prévoyons que la plupart continueront de le faire jusqu'en septembre. La créativité et l'innovation de nos équipes talentueuses nous permettent d'offrir des expériences formidables dans nos principales franchises et jeux live-service. Nous disposons d'un pipeline profond et robuste de nouveaux contenus avec plus de 35 nouveaux jeux à différents niveaux d'incubation et de développement pour l'avenir.

Une slide du diaporama de présentation évoquant le rachat de Codemasters a elle mentionné que cette opération permettrait à EA de « sortir des jeux de courses annuellement », nous devrions donc avoir droit à au moins un jeu de pilotage de l'éditeur par an jusqu'à nouvel ordre. Après tout, entre les Need for Speed, les F1 et les autres licences de Codemasters, le contraire aurait été étonnant.

L'avenir semble donc plein d'ambition pour Electronic Arts : en attendant les prochaines révélations, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est disponible à partir de 26,99 € sur Amazon.fr.

