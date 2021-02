Battlefield 6 : période de révélation, ambitions et développement en avance, Electronic Arts rassure les joueurs

Le dernier bilan financier d'Electronic Arts a été l'occasion de mettre en lumière des revenus plus élevés que prévu, pour le plus grand plaisir de l'éditeur. Et s'il est bien évidemment resté mutique sur le calendrier des prochains mois, l'heure n'étant pas aux révélations, le sujet du prochain Battlefield, qui revient à chaque point économique, a été mis sur le tapis.

Le président Andrew Wilson a officialisé que ce possible Battlefield 6 sera présenté au printemps 2021, toujours pour une sortie à la fin de l'année. Il a même déclaré que cet épisode proposera des cartes plus grandes que jamais permettant des affrontements avec un nombre record de joueurs, ce qui va dans le sens des dernières rumeurs, et que le développement est en avance sur le calendrier : le produit devrait donc bien être livré à l'automne, sans faute, et espérons-le avec des finitions techniques de qualité.

Nous sommes impatients de partager beaucoup plus sur nos plans pour l'exercice 2022 dans les mois à venir, y compris notre prochaine expérience Battlefield, qui marquera un retour à la guerre militaire totale. Le jeu tire pleinement parti de la puissance des plateformes de nouvelle génération pour donner vie à des batailles immersives massives avec plus de joueurs que jamais. Avec des cartes d'une ampleur sans précédent, la prochaine édition de Battlefield prend toute la destruction, le contrôle de la partie par les joueurs, les combats de véhicules et d'armes pour lesquels la franchise est connue et l'élève à un autre niveau. L'équipe est concentrée et le jeu est en avance sur nos jalons internes. Nous révélerons le jeu au printemps et offrirons une expérience Battlefield définie à nos joueurs à la fin d'année 2021.

