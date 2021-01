RUMEUR sur Battlefield 6 : un reboot moderne inspiré par Battlefield 3, avec des maps à 128 joueurs et des versions PS4 / Xbox One séparées

Il ne s'agit que d'une question de temps avant de découvrir le prochain Battlefield, officiellement attendu pour la fin d'année 2021 (sauf si le COVID-19 s'en mêle, évidemment). Les informations à son sujet sont maigres, mais un teaser technique nous a déjà mis l'eau à la bouche pour ce qui est des graphismes next-gen du jeu de DICE.

Avant de découvrir cette suite, les rumeurs vont forcément commencer à pleuvoir, et c'est le cas cette semaine avec des informations rapportées par Tom Henderson, habitué des leaks sur Call of Duty. Après avoir déclaré que GTA 6 aurait un personnage féminin, le vidéaste met décidément sa réputation en jeu en ce moment. Selon ses sources, cet épisode pourrait être un soft reboot simplement nommé Battlefield, qui se passerait à l'époque moderne et serait fortement inspiré par Battlefield 3.

Comme les derniers épisodes, il proposerait des affrontements multijoueurs à grande échelle, avec notamment des cartes avec jusqu'à 128 participants. Un mode Battle Royale serait en développement pour surfer sur la vague Call of Duty: Warzone, mais aucun détail sur la gratuité ou le contenu n'est donné. Plus intéressant, des versions PS4 et Xbox One seraient en développement par une équipe différente de celle qui travaille sur les versions PC / PS5 / Xbox Series X et S, avec de la destruction et des graphismes de moindre qualité, et des modes en ligne limités au 32v32. Si tel est le cas, cela voudrait aussi dire que les éditions next-gen ne seront pas spécialement limitées par les anciennes consoles.

Tom Henderson ne s'avance pas plus, mais est assez confiant sur les quelques informations qu'il donne avec certitude. Affaire à suivre, comme toujours, et avant de découvrir ce futur Battlefield, Battlefield V est disponible à partir de 14,99 € sur Micromania.