Battlefield 2042 : PC Survivor Night, une soirée spéciale avec Kamet0, ZeratoR et 6 autres streameurs organisée sur Twitch

Pour célébrer le lancement de Battlefield 2042, Cdiscount Gaming, NVIDIA GeForce, MSI et Intel ont décidé d'organiser une soirée sponsorisée avec huit créateurs de contenu sur Twitch, la PC Survivor Night. Les participants seront regroupés en deux équipes et ils permettront de remporter des lots sur leurs chaînes respectives.

Les membres de ces équipes, ce seront Kamet0, Kotei, Etoiles et DrFeelGood, qui affronteront ZeratoR, KennyStream, ChowH1 et Xari. Le but sera « d'infiltrer un complexe désaffecté pour y trouver de quoi de s’équiper », grâce aux partenaires commerciaux cités plus hauts. Viendront ensuite des parties sur Battlefield 2042, NVIDIA rappelle au passage que le FPS d'EA Games prend en charge le DLSS, le ray-tracing et Reflex, pour des performances doublées en 4K et une latence réduite de 28 %.

Du côté des viewers, il y aura aussi des lots à gagner et Cdiscount proposera des ordinateurs portables, des tours, des PC en kit avec des RTX Series 30 en promotion sur sa boutique. Rendez-vous ce samedi 20 novembre, à partir de 20h00 sur Twitch, pour suivre cette PC Survivor Night.

