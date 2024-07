Battlefield 2042 : un cross-over avec une franchise horrifique culte annoncé

Même si Electronic Arts et DICE ont annoncé la fin des contenus saisonniers avec la Saison 7 : Point de Rupture, les studios vont quand même proposer très prochainement un évènement in-game à durée limitée, en collaboration avec une grosse franchise de jeux vidéo survival-horror.

Bon, EA Games a simplement pioché dans son catalogue de licence, Dead Space va s'inviter dans Battlefield 2042 dans un cross-over du 9 au 16 juillet prochain. Les joueurs vont pouvoir découvrir le mode de jeu Évasion, qui demandera de survivre face à un nouvel ennemi particulièrement puissant tout en cherchant à s'évader du laboratoire de Boreas. En participant à l'évènement, les joueurs pourront débloquer des récompenses gratuites comme un pendentif d'arme, un skin et un nouveau fond de fiche de jeu et une plaque.

Enfin, les fans pourront craquer pour le DLC Dead Space avec une tenue de spécialiste légendaire Homme marqué, trois skins d'armes légendaires « et bien plus », contre 2200 BFC. Vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à partir de 22 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Battlefield : coup dur pour les fans de la vieille époque