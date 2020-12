Codemasters : finalement, Electronic Arts fait une meilleure offre que Take-Two et veut racheter le studio !

Le mois dernier, Codemasters s'était mis d'accord avec Take-Two Interactive pour être racheté pour 973 millions de dollars par le géant possédant déjà Rockstar Games, 2K Games et Private Division. Un contrat avait été signé pour un rachat début 2021, mais ça, c'était sans compter sur l'offre de dernière minute d'Electronic Arts, qui a remis toute la transaction en cause.

Fini Take-Two Interactive, EA vient d'annoncer que ce serait lui qui rachèterait Codemasters au trimestre prochain, pour la coquette somme de 1,2 milliard de dollars ! Il s'est mis d'accord avec le conseil d'administration du studio sur le principe, reste désormais à finaliser l'échange avec les investisseurs, mais personne ne peut donc vraiment dire si une contre-offre ne sera pas faite dans les semaines qui viennent...

« Electronic Arts et Codemasters ont une ambition commune de mener la catégorie des courses de jeux vidéo. Le conseil d'administration de Codemasters croit fermement que l'entreprise bénéficierait des connaissances, des ressources et de la vaste échelle mondiale d'EA - à la fois dans son ensemble et en particulier dans le secteur des jeux de course. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, permettant à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné » a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters.

« Nous pensons qu'il existe une opportunité très intéressante de réunir Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course incroyables et innovants pour les fans. Notre industrie se développe, la catégorie des courses se développe et, ensemble, nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement dans le jeu course. Nous admirons le talent créatif et les jeux de haute qualité de Codemasters depuis de nombreuses années. Grâce à la pleine exploitation de la technologie d'EA, de son expertise sur toutes les plateformes et de sa portée mondiale, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et de proposer davantage d'expériences de course définissant l'industrie à une base de fans mondiale. Nous sommes heureux que nos deux conseils d’administration recommandent cette transaction et nous sommes impatients d’accueillir une équipe aussi passionnante et talentueuse dans la famille Electronic Arts » a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts.