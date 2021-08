EA Play : 8 jeux de courses de Codemasters ajoutés au catalogue, et donc au Xbox Game Pass !

Voici une conséquence du rachat de Codemasters par Electronic Arts qui va en réjouir plus d'un. L'éditeur vient d'annoncer qu'une partie des précédentes productions de son poulain rejoignent le catalogue EA Play à 3,99 € par mois dès aujourd'hui, et ce sur PS4, Xbox One et PC.

Comme vous le savez, EA Play étant compris dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois, ces nouveautés sont aussi accessibles aux clients des services des Xbox. Les 8 titres concernés sont listés ci-dessous.

F1 2019

F1 2020

DiRT 4

DIRT 5

DiRT Rally

DiRT Rally 2.0

GRID

Project CARS

