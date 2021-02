EA Play : 3 gros jeux d'Electronic Arts vont rejoindre le service (et donc le Xbox Game Pass Ultimate)

Pour faire court, le catalogue EA Play est disponible sur PC, PS4/PS5 et consoles Xbox pour 3,99 € par mois ou 24,99 € par an, et donne toujours accès à une variété de titres n'appartenant pas qu'à l'éditeur. Depuis peu, le service est compris dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois sur Xbox One et Xbox Series X | S, mais pas encore sur PC.



Les nouveautés de l'offre sont donc encore plus suivies qu'auparavant par les joueurs. Et il va y avoir de quoi se réjouir ces prochaines semaines avec l'intégration de 3 gros titres de la fin d'année dernière, en l'occurrence tous produits par Electronic Arts. Madden NFL 21 rejoindra le catalogue dès le 2 mars, NFL 21 le suivra courant avril et, un beau jour encore non précisé du mois de mars, nous aurons déjà accès à Star Wars: Squadrons ! Oui, que vous soyez abonnés EA Play ou XGPU sur consoles, vous allez bientôt pouvoir profiter du jeu de vaisseaux spatiaux.

En parallèle, grâce à l'abonnement EA Play Pro sur PC à 14,99 € par mois ou 99,99 €, vous aurez droit à It Takes Two dès son lancement du 26 mars, sans surprise.