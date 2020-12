Xbox Game Pass : l'EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC repoussé au dernier moment, mais pourquoi ?

Le catalogue EA Play des consoles Xbox est disponible avec le Xbox Game Pass Ultimate depuis le 10 novembre dernier. Les jeux proposés par Electronic Arts sur PC devaient aussi être intégrés au XGPU et au XGP sur PC, toujours sans augmentation du prix de l'abonnement, ce mardi 15 décembre 2020 : le constructeur nous le rappelait encore il y a quelques jours à l'occasion de l'annonce de l'arrivée de plusieurs titres d'ici la fin du mois.



Plot twist : l'EA Play ne sera pas disponible dans le Xbox Game Pass aujourd'hui, mais en 2021. La raison ? Elle n'a pas vraiment été explicitée pour le moment.

Cet article devait à l’origine annoncer la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC. Malheureusement, nous allons devoir vous demander de faire preuve d’encore un peu de patience : nous avons décidé de repousser la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, le service arrivera donc en 2021.

Nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts, car l’éditeur partage notre envie de vous faire découvrir des jeux formidables et nous savions qu’en travaillant ensemble, nous serions à même de vous proposer une expérience de qualité. Pour remplir cette promesse et intégrer EA Play au Xbox Game Pass, nous avons besoin de plus de temps.

Nous vous en donnerons plus d’informations en début d’année prochaine. Comme toujours, nous apprécions votre soutien et travaillons activement pour que cette expérience puisse être disponible pour les membres du Xbox Game Pass. Restez connectés pour plus d’informations.