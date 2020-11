Xbox Game Pass : un tas de nouveaux jeux bientôt rajoutés au catalogue, l'accent mis sur EA Play

Demain sortiront les Xbox Series X et S, et les joueurs pourront découvrir en même temps EA Play dans le service Xbox Game Pass Ultimate, qui permettra pour rappel de jouer à tout un tas de jeux édités par Electronic Arts sans frais supplémentaires. Aujourd'hui, Microsoft fait le point sur les prochaines arrivées dans son Xbox Game Pass, avec d'abord une mise en lumière des jeux d'EA.

EA Play permettra donc rien qu'à lui de retrouver dès demain plus de 60 jeux sur Xbox One, PC et Xbox Series X et S via le Xbox Game Pass Ultimate, avec par exemple Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat ou encore les franchises Battlefield, Mass Effect, Skate et Les Sims. Mais quelques titres seront également jouables en cloud gaming sur Android, à savoir :

Outre l'arrivée d'EA Play dans le catalogue du Xbox Game Pass Ultimate, de nombreux autres jeux arriveront dans les prochains jours, avec du lourd, dont notamment l'extension Au-delà de la Lumière de Destiny 2. Voici la liste des jeux :

Gears Tactics (Android & Console) – 9 novembre

Gears Tactics, c’est la déclinaison de l’une des franchises les plus populaires du jeu vidéo, Gears of War, dans un jeu de stratégie au tour par tour nerveux. Vous êtes en infériorité numérique et luttez pour survivre. Recrutez et dirigez votre escouade pour traquer le génie du mal qui donne naissance à de nouveaux monstres.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière (Android & Console) – 10 novembre

Europe détient de nombreux secrets du passé, y compris le sombre pouvoir stasique. Travaillez avec l’Exo inconnue pour exploiter ce pouvoir avant que Vigris, la Kall des Ténèbres, ne le remette à ses forces déchues.

Planet Coaster : Édition console (Android & Console) – 10 novembre

Bienvenue dans la nouvelle ère de la simulation de parc d’attractions ! Donnez vie à vos idées grâce à des outils intuitifs, gérez votre empire en pleine expansion et appropriez-vous les meilleures créations de la communauté sur le Frontier Workshop. Vos visiteurs réagissent en temps réel selon les prix que vous fixez, les environnements choisis et les attractions que vous leur proposez. Assurez-vous qu’ils restent éblouis et occupés, afin que la fréquentation de votre parc et vos bénéfices grimpent en flèche.

Tetris Effect: Connected (Console & PC) – 10 novembre

Tetris Effect: Connected reprend le jeu Tetris Effect original et y ajoute de tout nouveaux modes multijoueurs coopératifs et compétitifs en ligne et en local. Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l’avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant – une réinvention prenante, unique et d’une beauté à couper le souffle de l’un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps.

Final Fantasy VIII Remastered (Console & PC) – 12 novembre

C’est la guerre. La république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, a mobilisé sa puissante armée contre les autres nations du monde. Squall et les autres membres du groupe de mercenaires d’élite du SeeD s’allient avec Linoa, une résistante, pour lutter contre la tyrannie de Galbadia et empêcher Edea d’atteindre son objectif.

Gonner2 (Android) ID@Xbox – 12 novembre

Ikk, notre héros aussi altruiste qu’inattendu, est de retour ! Et, cette fois, la Mort a besoin de son aide. Son repaire a été envahi par une présence mystérieuse et Ikk est le seul à pouvoir l’en débarrasser. Explorez des lieux sombres et chaotiques illuminés par de fabuleuses étincelles colorées et occupés par des boss déments, et surtout, essayez de ne pas perdre la tête (au sens propre) ! GONNER2 est un jeu de plates-formes à génération aléatoire comprenant des éléments de rogue-like qui vous obligera à réagir au quart de tour… seul ou en coopération, pour que vous et vos amis puissiez perdre la tête ensemble !

Streets of Rogue (PC) ID@Xbox – 12 novembre

Un rogue-lite dans lequel les choix des joueuses et des joueurs, la liberté d’action et l’anarchie sont les maîtres mots. Le jeu s’inspire des rogue-lites nerveux en vue du dessus, mais il y ajoute l’évolution libre et le style de jeu émergent de certaines simulations et des RPG. Plutôt que de se dérouler dans un donjon classique, le jeu vous permet d’évoluer dans une ville fonctionnelle, générée de manière procédurale et dont les habitants de tous horizons essaient juste de vaquer à leurs occupations journalières sous l’œil vigilant d’une IA complexe.

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console & PC) ID@Xbox – 17 novembre

En combinant le jeu de base (déjà disponible dans le Xbox Game Pass) avec ses 3 packs d’extension, ARK: Survival Evolved Explorer Edition est le moyen ultime d’obtenir encore plus d’action et de dinosaures ! L’édition Explorer vous donne accès au culte ARK: Survival Evolved ainsi qu’aux extensions Scorched Earth, Aberration et Extinction, ajoutant près de 900 heures de jeu ! Chaque extension peut également être téléchargée à part.

Halo Master Chief Collection : Halo 4 (PC) – 17 novembre

Halo 4 rejoint The Master Chief Collection, il s’agit du sixième et dernier chapitre de la saga épique. Découvrez le retour triomphant du Major dans une version optimisée pour PC, dans laquelle il devra affronter un mal ancien enclin à la vengeance et à la destruction. Vous avez échoué sur un monde mystérieux, devez faire face à de nouveaux ennemis et à une technologie mortelle : l’univers ne sera plus jamais le même.

River City Girls (Android, Console & PC) ID@Xbox – 19 novembre

Il y a encore du grabuge dans les rues de River City, mais cette fois les garçons ne sont pas de la partie ! Dans cette toute nouvelle mouture de la légendaire série de beat’em-up, nos héros au sang chaud Kunio et Riki ont été capturés, laissant à leurs copines farouches, Kyoko et Misako, le soin de distribuer les mandales. Utilisez vos poings et vos pieds pour vous frayer un chemin à travers la ville, en solo ou avec un ami en coopération locale, et obtenez de nouvelles compétences, gavez-vous de power-ups, brandissez toutes sortes d’armes et faites pleuvoir les combos, projections et attaques spéciales pour renvoyer les méchants pleurer dans les jupons de leurs mères, le tout dans un style 16 bits indécent ! Les scènes d’action trépidantes sont ponctuées de planches d’histoire façon manga, de scènes animées et d’une bande-son synth-pop épique. De la bonne baston old school pour une nouvelle génération !

Star Renegades (Android & Console) ID@Xbox – 19 novembre

Star Renegades est un RPG stratégique qui vous pousse à être plus malin que l’intelligence artificielle, à lier des amitiés et à renverser des empires galactiques vieux de plusieurs générations. En fusionnant un système de combat tactique au tour par tour extrêmement réactif qui met l’accent sur les parades et les contre-attaques avec une campagne à base de missions émergentes générées de façon procédurale et un système d’adversaires intelligents avec des officiers ennemis qui évoluent et gravissent les échelons, chaque partie est unique, exigeante et toujours différente.

Le contenu payant d’Age of Wonders: Planetfall

Si vous êtes membre du Xbox Game Pass, vous pourrez bénéficier de jusqu’à 10 % de réduction sur les contenus téléchargeables payants du jeu ! Le 10 novembre sortira Star Kings, la dernière extension en date pour Age of Wonders: Planetfall. Il est temps de rassembler les factions disparates et d’unir dans la paix la Star Union, une fois pour toutes. Incarnez les nobles Paladins de la nouvelle faction des Assermentés, en pilotant des Mechs géants aux énormes armes mystiques avec la mission sacrée d’unifier la galaxie et de sauver toute l’humanité. L’avenir de la Star Union est entre vos mains !