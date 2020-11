Star Wars Jedi: Fallen Order arrive très bientôt dans l'EA Play (et le Xbox Game Pass Ultimate)

Désormais disponible via Origin, Steam, PS4 et Xbox One, et bientôt sur PS5 et Xbox Series X et S, EA Play est plus accessible que jamais par les joueurs. Le service à 3,99 € par mois ou 24,99 € continue donc logiquement d'enrichir son catalogue avec des productions plus ou moins récentes pour attirer de nouveaux clients.



Il va devenir encore plus intéressant le 10 novembre prochain avec l'arrivée de Star Wars Jedi: Fallen Order, le hit solo de Respawn Entertainment paru l'année dernière, sur toutes les plateformes. La date n'est certainement pas choisie au hasard : c'est aussi ce même jour que l'EA Play sera ajouté au Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. Les joueurs Xbox One et Xbox Series X et S auront donc une belle perle à se mettre sous la dent dès la sortie de la next-gen.

Enfin, pour en profiter, il faudra soit s'acquitter d'un abonnement EA Play, soit d'une souscription XGPU à 12,99 € par mois.