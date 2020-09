Xbox Game Pass Ultimate : une date bien sentie pour l'arrivée de l'EA Play dans le service

L'offre Xbox Game Pass a déjà bien évolué ce mois-ci avec l'arrivée du cloud gaming et la fin de la bêta sur PC. Mais elle va encore changer d'ici quelques semaines avec l'intégration de l'EA Play dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 €. Il ne manquait qu'une inconnue : le calendrier.

Xbox a choisi la date la plus logique qu'il soit pour ajouter le catalogue et les services EA Play à ses consoles : ce sera pour le 10 novembre, au lancement des Xbox Series X et S. L'offre sera exclusivement accessible via le Xbox Game Pass Ultimate donc, et sera accessible via la next-gen et la Xbox One. Enfin, dans un premier temps, car EA Play sera disponible sur PC sous Windows 10 à compter de décembre 2020. De plus, « quelques-uns des meilleurs titres disponibles dans l’offre EA Play pourront également être joués sur Android, via le cloud », sans que leur nature ou leur date d'accessibilité soit précisée.

Plus que jamais, le Xbox Game Pass Ultimate vous en donnera donc pour votre argent, quelle que soit votre plateforme de prédilection.

