Xbox Game Pass : le catalogue et les services EA Play seront gratuits pour les abonnés dès fin 2020 !

L'EA Play est en pleine refonte en ce moment, déjà avec ce nouveau nom venu remplacer celui de l'EA Access. Et il est récemment devenu disponible sur Steam, après que le service à 3,99 € par mois ou 24,99 € par an. Il va devenir encore plus incontournable grâce à une alliance totalement inattendue avec un concurrent direct.

Il vient d'être confirmé que, à la fin d'année 2020, l'abonnement EA Play sera offert aux abonnés Xbox Game Pass ! Oui, sans coût supplémentaire, que vous optiez pour le Xbox Game Pass pour PC à 3,99 € par mois, le Xbox Game Pass pour Console à 9,99 € par mois ou le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois, vous aurez accès au service d'Electronic Arts sur PC sous Windows 10 et/ou Xbox One, Xbox Series X et S, et à tous les avantages habituels :

Plus de 60 titres console ou PC issus du catalogue d’EA, comme FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate ou Les Sims ;

Des défis et des récompenses exclusifs, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus téléchargeables, les jeux, et plus encore ;

Jusqu’à 10h de jeu sur des versions d’essai de titres comme FIFA 21 ou Madden NFL 21 ;

Certains des meilleurs titres EA Play seront aussi disponibles sur Android via le cloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate à la fin de l’année, sans coût additionnel.

Ajoutez à cela le streaming sur Android à partir du 15 septembre pour le Xbox Game Pass Ultimate, et l'offre devient décidément irrésistible pour ceux qui aiment enchaîner les jeux variés.