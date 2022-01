PC et Xbox Game Pass : la date de départ du catalogue de certains jeux maintenant affichée

En s'abonnant au Xbox Game Pass sur Xbox One et Xbox Series X|S ou au PC Game Pass sur ordinateurs, les joueurs ont accès à tout un tas de jeux, pas seulement développés par Microsoft et ses équipes. Chaque mois, des titres sont rajoutés au catalogue, et d'autres s'en vont, frustrant un peu les joueurs.

Mais récemment, le constructeur américain a mis à jour l'application Microsoft Store sur PC, et cette dernière affiche désormais la date de départ de certains titres du catalogue PC/Xbox Game Pass. C'est un internaute qui a partagé sa découverte sur Twitter et TrueAchievements s'est empressé de dresser une petite liste de jeux qui ne seront plus accessibles dans les prochaines semaines ou les mois à venir. Vous pouvez vous amuser à chercher d'autres titres par vous-même, cela fonctionne au moins via l'application Microsoft Store sous Windows 11.

Yakuza 3 Remastered (Windows) – 31 janvier 2022 ;

Yakuza 4 Remastered (Windows) – 31 janvier 2022 ;

Yakuza 5 Remastered (Windows) – 31 janvier 2022 ;

A Plague Tale: Innocence (Windows) – 1er février 2022 ;

Control (Windows) – 1er février 2022 ;

The Medium – 1er février 2022 ;

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Windows) – 16 février 2022 ;

Alien: Isolation (Windows) – 1er mars 2022 ;

Yakuza 6: The Song of Life (Windows) – 1er avril 2022 ;

Octopath Traveler – 1er avril 2022 ;

Outriders – 1er avril 2022 ;

Dragon Quest Builders 2 – 1er mai 2022 ;

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Windows) – 16 mai 2022 ;

Yakuza: Like a Dragon – 16 juin 2022 ;

Dark Alliance – 7 juillet 2022 ;

Children of Morta – 16 juillet 2022 ;

Hades – 7 août 2022 ;

Resident Evil 7 Biohazard – 1er septembre 2022 ;

Final Fantasy XIII (Windows) – 1er septembre 2022 ;

Back 4 Blood – 16 octobre 2022 ;

Stardew Valley (Windows) – 1er décembre 2022 ;

Final Fantasy XIII-2 (Windows) – 1er décembre 2022 ;

Overcooked! 2 (Windows) – 16 décembre 2022 ;

Among Us – 16 décembre 2022 ;

Outer Wilds – 1er janvier 2023 ;

– 1er janvier 2023 ; Gorogoa – 1er janvier 2023 ;

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 1er janvier 2023 ;

Scarlet Nexus – 1er janvier 2023 ;

Injustice 2 (Windows) – 16 janvier 2023.

Bien évidemment, rien n'est exhaustif, et il s'agit peut-être d'un bug du Microsoft Store, le constructeur n'ayant pas communiqué sur cette nouvelle fonctionnalité. Certains noms dans la liste font quand même lever les sourcils, à l'instar de The Medium, fer de lance des Xbox Series X|S qui va donc quitter le Game Pass un an après sa sortie, de même qu'A Plague Tale: Innoncence, alors que sa suite A Plague Tale: Requiem sera incluse dès son lancement dans le service d'abonnement. Vous pouvez pour rappel vous abonner au PC Game Pass pour 27,99 € pour trois mois.