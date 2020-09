EA Play : le service enfin disponible sur Steam, découvrez les jeux de la Play List

Electronic Arts a décidé de changer de stratégie pour EA Access et Origin Access Basic, renommés en EA Play sur PC, PS4 et Xbox One malgré des catalogues différents selon les plateformes. Origin Access Premier, exclusif à Origin, a lui été rebaptisé EA Play Pro, et permet pour rappel d'avoir accès aux dernières sorties sur PC via un abonnement plus cher.

La bonne nouvelle de la semaine, c'est que le service de jeu en illimité a enfin débarqué enfin sur Steam ce 31 août, plusieurs mois après l'annonce du partenariat entre Valve et Electronic Arts. EA Play y coûte toujours 3,99 € par mois ou 24,99 € par an, et permet d'accéder à des dizaines de jeux listés directement sur la plateforme, dont Les Sims 4, Unravel Two, Titanfall 2, Need for Speed Heat et bien d'autres. La Play List (le nouveau nom du Coffre), évolutive avec le temps, varie d'ailleurs selon les pays, alors pensez à bien la consulter depuis votre lieu de connexion habituel. Et il y a comme toujours d'autres bonus exclusifs aux abonnés :

Débloquez des défis et des récompenses, du contenu réservé aux membres et un accès anticipé aux nouveautés ;

Jouez à de nouveaux jeux pour une durée de 10 heures avant même leur sortie ;

Économisez 10 % sur tous vos achats numériques EA, y compris les téléchargements de jeux, les passes Saison, les packs de points et le contenu téléchargeable.

À noter que l'abonnement est exclusif à la plateforme Steam : souscrire à l'EA Play sur celle-ci ne vous donne pas accès au catalogue depuis Origin, le Microsoft Store ou le PlayStation Store.