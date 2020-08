EA Play : une date imminente pour l'arrivée du service sur Steam

Entre l'EA Access sur consoles et les formules Origin Access Basic et Origin Access Premier sur PC, il y avait peut-être de quoi s'y perdre pour certains, même si cela permettait de distinguer clairement les offres et les catalogues. Electronic Arts a décidé de simplifier tout cela en renommant le service de jeu en illimité en tant qu'EA Play sur PS4, Xbox One et PC, alors que la déclinaison donnant accès aux nouvelles sorties sur PC est rebaptisée EA Play Pro.



La bascule est effective depuis le 18 août 2020, date à laquelle l'éditeur a diffusé un communiqué pour remettre tout cela à plat. Le message d'Electronic Arts comprenait cependant une information intéressante et inédite : la date d'arrivée de cet EA Play sur Steam, promise depuis des mois. L'attente ne sera pas longue, car le service sera accessible sur PC via la plateforme de Valve à compter du 31 août prochain. À noter que le communiqué ne mentionne pas la disponibilité d'EA Play Pro sur Steam, qui pourrait rester exclusif à Origin.

Plus d'informations sur le sujet seront données prochainement, mais alors que la majorité des productions Electronic Arts sont désormais jouables via Steam, nous pouvons imaginer que le catalogue sera similaire à celui proposé via Origin. Pour mémoire, m'abonnement EA Play coûte 3,99 € par mois et 24,99 € par an, et l'abonnement EA Play Pro, avec accès complet à tous les nouveaux titres d'EA, coûte 14,99 € par mois ou 99,99 € par an.

